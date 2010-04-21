Российские регионы экономят на инвестициях
21 апреля 2010, 16:26ОбществоArtem
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В текущем году расходы региональных бюджетов сократятся более чем на 10%.
И это, говорят эксперты, серьезное падение, которое может ощутимо сказаться на социально-экономическом положении граждан. Первыми жертвами сокращения финансирования стали социальные расходы и инвестиционные расходы, пишет «Независимая газета». Больше всего экспертов обескураживает снижение расходов на экономику, поскольку именно инвестиции имеют наибольший антикризисный эффект.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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