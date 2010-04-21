Российские регионы экономят на инвестициях

И это, говорят эксперты, серьезное падение, которое может ощутимо сказаться на социально-экономическом положении граждан. Первыми жертвами сокращения финансирования стали социальные расходы и инвестиционные расходы, пишет «Независимая газета». Больше всего экспертов обескураживает снижение расходов на экономику, поскольку именно инвестиции имеют наибольший антикризисный эффект.