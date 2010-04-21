Спектакль о войне театра «Перспектива» из г. Нижний Тагил занял первое место

12-й Международный фестиваль любительских франкоговорящих театров собрал в Перми коллективы из Екатеринбурга, Ижевска, Воронежа, Йошкар-Олы, Франции и Бразилии. 1-ое место занял спектакль нижнетагильского театра «Перспектива», организованного социально-педагогической академией и городским дворцом детского и юношеского творчества. Кроме того, лучшие мужская и женская роль тоже достались актёрам Перспективы. Это Александр Фёдоров и Ирина Старикова. Также, спектакль получил специальный приз имени Игоря Мухина.

Спектакль называется «Светопись. Сырой материал говорения» Он поставлен по фронтовым письмам и повести Светланы Алексиевич. Продюсер проекта и автор перевода на французский язык - Жанетта Живова, режиссер – Алёна Галкина. Спектакль ребята играют на 2-х языках. Он - часть большого проекта «Письма с фронта», который вместе с театром «Перспектива» ко Дню Победы готовит театр-студия «Зеркало». 27 апреля премьера спектакля театра Перспектива состоится на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества на русском языке. А на французском его сыграют 28 апреля в социально-педагогической академии.