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Спектакль о войне театра «Перспектива» из г. Нижний Тагил занял первое место
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спектакль о войне театра «Перспектива» из г. Нижний Тагил занял первое место

21 апреля 2010, 16:56ОбществоArtem
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