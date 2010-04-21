Только некоторые жители г. Нижний Тагил ощутят на себе снижение тарифов ЖКХ
21 апреля 2010, 17:05ОбществоArtem
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Как рассказал в эфире Экорадио председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, рост тарифов в Нижнем Тагиле не превышал рубежа в 25%.
В среднем по городу он составлял 16 %. Существенное превышение было зарегистрировано только у двух предприятий «Это Водоканал в Черноисточинске, там жилой дом с угольной котельной. Здесь рост составил 144%. И отделенческая больница на Старателе, там несколько жилых домов», - заявил Анатолий Чусовитин. Но по его словам, там повышенные затраты были обоснованы перед РЭК. Тем не менее, эти предприятия согласились снизить рост тарифов до 25-ти процентов. Поэтому, снижение тарифов отразится только на суммах в платёжках тагильчан, живущих в этих двух районах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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