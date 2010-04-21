Цирк Cirque du Soleil поставит шоу по мотивам песен Майкла Джексона
21 апреля 2010, 16:19ОбществоArtem
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Премьера представления состоится в следующем году, после чего труппа отправится в мировое турне.
Как пишет «Утро.ру», доходы от продажи билетов будут поровну поделены между цирком и наследниками Джексона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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