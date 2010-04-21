Уральские фотографы показали пингвинов во всей красе
21 апреля 2010, 16:34ОбществоArtem
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Пингвинов показали во всей красе. В Екатеринбурге открылась фотовыставка ANTARCTICA Fin del Mundo, где публике показано более сорока фотографий, сделанных уральскими фотографами.
На снимках запечатлена суровая красота арктических пейзажей, где в этих нелегких условиях живут пингвины. На момент встречи с фотографами они были заняты семейными делами — строили гнезда и выводили птенцов. Как пишет «Джаст Медиа», отношения и эмоции этих неуклюжих созданий похожи на человеческие, поэтому сюжеты пингвиньих будней так хорошо удались фотографам
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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