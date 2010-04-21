В Британии отреставрируют 700-летний королевский трон
21 апреля 2010, 16:15ОбществоArtem
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Британский королевский трон, в течение 700 лет использовавшийся при коронациях подавляющего большинства правивших страной монархов, пройдет всестороннюю реставрацию с целью сохранения его средневекового убранства.
Об этом сообщает заведующий коллекцией Вестминстерского аббатства доктор Тони Траулз, пишет РИА Новости. Ремонт трона обойдется в 200 тыс. фунтов стерлингов (около $300 тысяч). Использовать его начали еще в 1300 году. Всего три британских монарха не были коронованы на нем: Эдвард V, Мария I и Эдвард VIII.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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