В Британии отреставрируют 700-летний королевский трон

Об этом сообщает заведующий коллекцией Вестминстерского аббатства доктор Тони Траулз, пишет РИА Новости. Ремонт трона обойдется в 200 тыс. фунтов стерлингов (около $300 тысяч). Использовать его начали еще в 1300 году. Всего три британских монарха не были коронованы на нем: Эдвард V, Мария I и Эдвард VIII.