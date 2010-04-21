В Нижнем Тагиле ажиотаж на авто-мойках

Чтобы сегодня помыть машину, автолюбителю нужно заранее записаться в очередь. В нескольких авто-мойках нам предложили помыть машину только завтра, так как на сегодняшний день уже все расписано. Большим спросом у автолюбителей пользуется экспресс-мойка. В среднем эта услуга стоит 200 – 250 рублей для легковушки и на 100 рублей дороже для «Газели». Но некоторые авто-мойки для водителей маршруток делают специальные скидки, так как «Газели» – их частые клиенты. В среднем каждая авто-мойка Нижнего Тагила сегодня обслуживает около 50 автомобилей в сутки.