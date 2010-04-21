В программе софинансирования пенсий уже приняли участие более 6-ти тысяч жителей г. Нижний Тагил

В программе государственного софинансирования пенсий уже приняли участие более 6-ти тысяч жителей Нижнего Тагила и Пригородного района. Сейчас заканчивается разнесение страховых взносов, поступивших от них в 2009 году, по индивидуальным лицевым счетам. Потом средства будут прософинансированы государством, сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району. Государственную поддержку получат только те участники программы, кто в 20090-м году уплатил дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2000 рублей.