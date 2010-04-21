В программе софинансирования пенсий уже приняли участие более 6-ти тысяч жителей г. Нижний Тагил
21 апреля 2010, 16:47ОбществоArtem
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Сегодня пенсионные накопления в рамках программы софинансирования пенсий пополнятся государственными взносами.
В программе государственного софинансирования пенсий уже приняли участие более 6-ти тысяч жителей Нижнего Тагила и Пригородного района. Сейчас заканчивается разнесение страховых взносов, поступивших от них в 2009 году, по индивидуальным лицевым счетам. Потом средства будут прософинансированы государством, сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району. Государственную поддержку получат только те участники программы, кто в 20090-м году уплатил дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2000 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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