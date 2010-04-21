ВВП России вырос в первом квартале

Об этом заявила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости. По словам министра, рост этого показателя наблюдается уже третий квартал подряд. В третьем квартале 2009 года очищенный ВВП вырос на 2 процента ко второму кварталу, а в четвертом - на 1,7 процента к третьему. Накануне российский премьер Владимир Путин заявил, что рецессия в экономике России закончилась, однако кризис еще не преодолен и правительству необходимо продолжать ответственную финансово-экономическую политику.