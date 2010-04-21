ВВП России вырос в первом квартале
Рост ВВП России в первом квартале 2010 года, очищенный от сезонного фактора, составил 0,6 процента к четвертому кварталу.
Об этом заявила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости. По словам министра, рост этого показателя наблюдается уже третий квартал подряд. В третьем квартале 2009 года очищенный ВВП вырос на 2 процента ко второму кварталу, а в четвертом - на 1,7 процента к третьему. Накануне российский премьер Владимир Путин заявил, что рецессия в экономике России закончилась, однако кризис еще не преодолен и правительству необходимо продолжать ответственную финансово-экономическую политику.
"Предварительные итоги первого квартала 2010 года внушают оптимизм". - добавил он. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2010 году российский ВВП увеличится на 3,1 процента. В Минфине полагают, что рост российского ВВП в 2010 году может составить около 4 процентов. ВВП, являясь базовым индикатором экономического роста государства, оценивает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства
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