Жители г. Нижний Тагил рекомендовали Думе утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2009 год

В них приняли участие 435 человек. С докладом перед собравшимися выступил заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам Андрей Ларин. Он детально рассказал о доходной и расходной частях бюджета Нижнего Тагила за прошлый год, о причинах отрицательно сказавшихся на собираемости средств в муниципальную казну, о мерах предпринятых руководством города, чтобы уменьшить негативное влияние мирового финансового кризиса на экономику муниципального образования. Участники Публичных слушаний единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Нижнетагильской городской Думе рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагила за 2009 год, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.