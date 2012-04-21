Тагильчане смогут наблюдать весенний звездопад в эти выходные

Таким образом, жители Нижнего Тагила и всего Среднего Урала в эти выходные смогут от души полюбоваться, поизучать и даже позагадывать желания, глядя на метеоры.

Астроном, инженер Коуровской обсерватории Уральского Госуниверситета Вадим Крушинский отмечает:

Приблизительно раз в 2-3 минуты можно будет наблюдать падающие звезды. Это не самый красочный звездопад, больше завораживает, когда мимо Земли летит порядка 180 метеоров в час.

Тем не менее зрелище есть зрелище, поэтому все желющие могут сегодня ночью отправиться на небесное представление, благо погода позволяет.