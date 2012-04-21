Тагильчане смогут наблюдать весенний звездопад в эти выходные
21 апреля 2012, 15:00ОбществоЕвгения
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На 21-е и 22-е апреля придется пик метеорного потока Лириды. С плотностью 10-20 метеоров в час небо будет озаряться будто «падающими звездами».
Таким образом, жители Нижнего Тагила и всего Среднего Урала в эти выходные смогут от души полюбоваться, поизучать и даже позагадывать желания, глядя на метеоры.
Астроном, инженер Коуровской обсерватории Уральского Госуниверситета Вадим Крушинский отмечает:
Приблизительно раз в 2-3 минуты можно будет наблюдать падающие звезды. Это не самый красочный звездопад, больше завораживает, когда мимо Земли летит порядка 180 метеоров в час.
Тем не менее зрелище есть зрелище, поэтому все желющие могут сегодня ночью отправиться на небесное представление, благо погода позволяет.
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