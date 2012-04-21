Вечный огонь, аудиосистема и монумент - новый мемориал воинам ВОВ в Екатеринбурге

В честь празднования 60-летней годовщины Великой Победы на площадиОбороны власти Екатеринбурга установили памятник-символ, олицетворяющийСедой Урал, ковавший оружие для фронта. Скульптором монумента сталГеворг Геворкян, он же в соавторстве с Александром Барабановым взялся иза разработку нового проекта.

В городе уже несколько лет обсуждается вопрос об установке на площади Обороны монумента, поскольку именно оттуда в годы войны уходили на фронт уральцы. Теперь решение принято, и реализуемый в данное время проект будет действительно масштабным:

На площади перед монументом появится Вечный огонь, а специальная аудиосистема создаст эффект биения сердца, которое будут слышать все пришедшие почтить память павших воинов. Таким образом, каждый сможет еще раз вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь ради наступления мира и кто продолжает жить в памяти сообщает в пресс-служба администрации Екатеринбурга.

С нетерпением будем ждать завершения проекта, ведь в нашей области вот-вот появится нечто уникальное и в то же время духовно ценное.