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Вечный огонь, аудиосистема и монумент - новый мемориал воинам ВОВ в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вечный огонь, аудиосистема и монумент - новый мемориал воинам ВОВ в Екатеринбурге

21 апреля 2012, 15:47ОбществоЕвгения
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