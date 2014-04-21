ГИБДД Нижнего Тагила готовит себе достойную замену (ФОТО)

Для проведения акции и привлечения внимания жителей нашего города использовались стикеры «Вместе сохраним ребенку жизнь!», плакаты по безопасности дорожного движения, сделанные руками воспитателей и детей, листовки для участников дорожного движения о главных принципах ПДД, разработанные инспекторами пропаганды.

На одном из юных помощников был надет жилет инспектора ГИБДД со световозвражающими элементами, а в руках он держал жезл, таким образом, с нами был настоящий инспектор ГИБДД. Наш юный помощник сказал, что в будущем хочет работать в ГАИ, на что инспекторы пропаганды ответили: «Нам нужны хорошие ребята с сильным характером, ответственные и мужественные, именно такие как ты!», и другие ребята тоже захотели служить в полиции, такому повороту событий мы очень обрадовались рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Даже прохожие граждане спрашивали у инспекторов ГИБДД: «Готовите себе достойную смену?», инспекторы поддержали разговор и подтвердили, что это действительно так, именно в детском возрасте весь мир кажется честным и добрым, поэтому с раннего детства закладываются правильные стереотипы об окружающем мире. Инспекторы постарались показать ребятам положительные стороны профессии сотрудника ГИБДД.

Инспекторами отделения пропаганды ОГИБДД проводились профилактические беседы с водителями, вручали листовки по правилам перевозки детей.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Очень интересно было малышам попробовать себя в роли журналистов. Дети задавали вопросы взрослым и ждали ответа, а инспекторы комментировали правильность ответов граждан. По окончании журналистской работы ребята дарили свои рисунки по правилам дорожного движения.

Много новых для себя профессий открыли ребята, но самое главное, что взрослые в это пасмурное утро дарили нам добрые и солнечные улыбки, понимая и соглашаясь, что детская жизнь дороже всего! -- комментируют в ГИБДД.