Команда G-Drive Racing выиграла гонку «6 часов Сильверстоуна»

20 апреля в Сильверстоуне (Англия) стартовал Чемпионат мира по гонкам на выносливость (FIA WEC – World Endurance Championship). Российская команда G-Drive Racing, партнером которой является бренд премиального топлива G-Drive компании «Газпром нефть», по результатам гонки «6 часов Сильверстоуна» заняла первое место.

В этом году у российской команды изменился технический партнер, им стал действующий чемпион FIA WEC – французская команда OAKRacing. В состав экипажа вошли пилоты Оливье Пла, Жюльен Каналь и российский гонщик Роман Русинов, который выступает за команду третий год подряд.

В новом сезоне G-DriveRacing выступает в FIAWEC в классе LMP2 на болиде Nissan-Morgan под номером 26. Непростые погодные условия и возникшие технические сложности не помешали тройке Русинов-Пла-Каналь на протяжении всей 6-часовой гонки в Сильверстоуне удерживать одну из лидирующих позиций. Немало автомобилей пострадало в результате опасных заносов на мокрой из-за дождя трассе. Однако члены команды проявили всё своё мастерство и в результате заняли первое место, что стало достойным стартом в Чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«В 2013 году экипаж G-Drive Racing стал бронзовым призером чемпионата – впервые за всю историю FIAWEC российская команда поднялась на подиум. В гонках на выносливость мы выступаем третий год подряд. За прошедшее время команда G-DriveRacing прошла серьезную подготовку, накопила необходимый опыт и имеет все шансы улучшить результат в этом сезоне. Итоги стартовой гонки говорят сами за себя», – отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.

Чемпионат продлится до середины ноября 2014 года. Команда G-DriveRacingпримет участие во всех этапах первенства, которые также пройдут в Бельгии, Франции, Бразилии, США, Японии, Китае и Бахрейне.

СПРАВКА:

Автоспортивный проект G-Drive Racing «Газпром нефти» направлен на поддержку российского автоспорта. В рамках проекта «Газпром нефть» поддерживает команду G-Drive Racing, выступающую в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA World Endurance Championship) в классе LMP2 и вновом европейском чемпионатеBlancpain Sprint Series (до 2014 года FIA GT Sprint).

G-Drive– топливо нового поколения, реализующееся на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.