«Молодая семья - 2014»: тагильчане, спешите принимать участие в традиционном конкурсе!

В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города сообщают, что в 2014 году конкурс проводится в 12-й раз. Конкурсные этапы для семей-участников будут организованы в период с 1 мая по 1 августа.

Участниками конкурса могут стать семейные пары в возрасте до 35 лет, постоянно проживающие в городе Нижний Тагил, состоящие в зарегистрированном в браке и имеющие детей, направленные для участия предприятиями и организациями всех форм собственности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2014 года в районных Администрациях по адресам:

- Тагилстроевский район: улица Гвардейская, 26, тел. 25-93-88;

- Дзержинский район: улица Окунева, 22, тел. 33-58-41;