Номинанты Премии «Человек года 2014»: началось народное голосование!

Итак, в 16 номинациях в 2014 году представлены 68 достойнейших представителей нашего города:

В каждой номинации решение о победителе принимает жюри, куда вошли представители Администрации, почетные граждане города, ведущие предприниматели, медийно известные личности и наиболее яркие участники Премии в прошлом году.

Кроме того, в Премии есть еще один член жюри – это вы, тагильчане! Знакомясь с достижениями номинантов Премии, вы можете отдать свой голос наиболее достойным. За каждого участника можно проголосовать только один раз, при этом свой голос вы можете отдать хоть всем номинантам. Для этого необходимо нажать на кнопку «Голосовать» напротив участника.

Голосование пользователей определит победителя в особой номинации – «Личность года». Победитель здесь - народный избранник, ведь его выбирают люди. Таким образом, голосование определяет только одного среди всех участников и никак не влияет на результат решения жюри в номинациях.

Узнайте, кто стал номинантом Премии «Человек года 2014» и спешите отдать свой голос в знак признания!