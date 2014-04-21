Сезон лесных пожаров открыт: под Нижним Тагилом случилось возгорание

20 апреля на территории Сысертского лесничества, недалеко от поселка Первомайский, сотрудники специализированного учреждения по тушению природных пожаров в Свердловской области «Уральская авиабаза» обнаружили очаг возгорания. На место пожара оперативно выехали специалисты, и в течение нескольких часов он был ликвидирован. Площадь пожара составила 0,2 га.

Причина данного пожара не известна. Но стоит отметить, что основным фактором из-за которого происходит подавляющее большинство весенних лесных пожаров – это неконтролируемый пал сухой травы, проводимый населением на садовых участках и близ них, фермерских угодьях прокомментировал директор «Уральской авиабазы» Игорь Будько.

«Уральская авиабаза» просит население области быть особенно внимательными при проведении подготовительных работ к сельскохозяйственному сезону и соблюдать правила пожарной безопасности. Из-за весенних пожаров происходит серьезное повреждение хвойных молодых насаждений, что приводит к ощутимым потерям лесного фонда.

Стоит отметить, что в связи с актуальностью проблемы весенних неконтролируемых сельхозпалов 26 апреля стартует Всероссийская акция «Сельхозпалы-под контроль!», проводимая на территории области «Уральской авиабазой» совместно с учебными заведениями.

Зачастую пожары в лесопарка и лесополосах начинаются из-за недостаточной увлажненности почвы, поскольку по сухой земле и траве огонь распространяется очень быстро. Именно поэтому нужен дренаж участка, благодаря которому будет обеспечено достаточное увлажнение почвы. Ну и, конечно же, не стоит использовать открытый огонь в не отведенных для этого местах.