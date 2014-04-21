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Сезон лесных пожаров открыт: под Нижним Тагилом случилось возгорание
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сезон лесных пожаров открыт: под Нижним Тагилом случилось возгорание

21 апреля 2014, 17:15Общество
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