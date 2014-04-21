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Три миллиона на доработку раздела сайта Нижнего Тагила: за чей счет – города или федерации?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три миллиона на доработку раздела сайта Нижнего Тагила: за чей счет – города или федерации?

21 апреля 2014, 16:20Общество
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