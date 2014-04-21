Три миллиона на доработку раздела сайта Нижнего Тагила: за чей счет – города или федерации?

Важно отметить, что внимание привлекает не только цена, которая для местного бюджета является весьма значимой, но и многие другие факты, связанные с выбором подрядчика, источником финансирования. Но обо всем по порядку.

Интерес возник к тому факту, что техническое задание явно намекает на то, что заказчик уже определился с подрядчиком. Словно по заказу, сформировано техническое задание на 15 страниц и объемными приложениями, в котором указываются все, даже самые мелкие детали того, что должно быть на сайте, включая оформление страниц.

Обычно, когда в техническом задании явно указаны даже мелкие детали (вплоть до версий операционных систем), становится ясно, что подрядчик уже определен. И он сам это техническое задание и составляет, чтобы, задав жесткие условия, остаться единственным участником торгов прокомментировала Ирина Пономарева, директор компании «Тагил Сити».

Потенциальный подрядчик – компания Naumen, ведущий разработчик программных решений для бизнеса и органов государственной власти. Обеспечивает полный цикл управления закупками города, позволяя взаимодействовать с ключевыми участниками процесса. Журналист TagilCity.ru обратился в компанию Naumen, с целью узнать, когда компания намерена приступить к доработке раздела. Однако специалист сообщил, что может предоставить информацию лишь по договорам, которые уже заключены с фирмами и муниципалитетами. Возможно, официальное сотрудничество будет оформлено позже, когда истечет срок подачи заявок - 16 мая. Срок проведения аукциона, добавим, назначен на 22 мая.

Возможно, другие потенциальные подрядчики могли бы также поучаствовать в аукционе, если бы была свобода выбора средств и инструментов. Имеется ввиду то, что фирма-исполнитель должна сама придумывать решение. А в данном случае этот вариант, очевидно, исключается полностью. Исполнитель должен выполнить работу строго по техническому заданию, и не подвергается сомнению выбранный сам способ решения поставленной задачи.

Если же поставить задачу как «поиск и разработка технического решения», то велика вероятность того, что данные работы можно было бы выполнить и гораздо дешевле, чем за 3 с лишним миллиона рублей. Многие спросят, зачем из бюджета города отнимать такие деньги, ведь их можно пустить в другое русло. Вероятно, такой выбор обоснован тем, что компания Naumen с почти 10-летним опытом работы в данной сфере, имеет достаточное количество возможностей для реализации очередного крупного и дорогостоящего проекта. Максимально исключен риск при работе с «молодыми» разработчиками. Пока они будут вникать в суть, более опытная компания уже сделает свою работу.

Более того, администрация Нижнего Тагила еще в 2011 году в сотрудничестве с данной компанией завершили проект по автоматизации процессов размещения заказа на поставки товаров и оказание услуг в городе. То есть, именно тогда в городе заработала система госзакупок, ставшая революционной: участники процесса закупок получили удобные инструменты планирования, проведения и контроля размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Процедура проведения закупок осуществляется в полном соответствии с требованиями законодательства РФ.

О том, какое непосредственное отношение администрация Нижнего Тагила к данному вопросу и к вопросу финансирования проекта, TagilCity.ru рассказали в пресс-службе администрации города.

Это не имеет отношения ни к Администрации, ни к сайту Администрации. Мы на сайте госзакупок по закону обязаны разыгрывать эти аукционы. Никакого отношения к доработке сайта, к трате бюджетных денег муниципалитета это не имеет. На сайте тагильчане могли заметить некоторые изменения в оформлении, добавлении разделов, рубрик, но это делается без денег уверенно заявили в пресс-службе.

Раздел является непосредственной частью официального сайта Российской Федерации для «размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». То есть он интегрирован с федеральным, государственным ресурсом, подчинен ему. Возможно, именно на государственные «плечи» и ложится финансирование проектов. Вероятно, правительство занимается рационализацией денежных операций для крупных городов России, а, как известно, Нижний Тагил входит в ТОП-50 «по численности населения».

Интересно, что на главный сайт РФ по госзакупкам в свое время было потрачено несколько сотен миллионов рублей: в августе 2011 года была размещена заявка на доработку портала на 778 млн рублей, а в июле 2012 года был объявлен тендер на развитие сайта с предельной суммой почти 166 млн руб. Очевидно, правительство может себе это позволить.

Если подрядчик давно определен, способы решения известны, а деньги выделены, зачем проводить аукцион, давать молодым разработчикам напрасные надежды на получение госзаказа? Все, в том числе эксперты, правительство, администрация, заказчики и даже исполнители, знают, что это только формальность – есть ли смысл тратить время на сбор заявок, а деньги на организацию самих торгов?