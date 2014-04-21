В Нижнем Тагиле ограничили движение большегрузов на период весны

В администрации города Нижний Тагил, в свою очередь, накануне вступило в силу соответствующее постановление от 04.04.2014 № 670-ПА. Так, с 20 апреля по 19 мая в нашем городе будет ограничено движение транспортных средств с допустимой осевой нагрузкой 8 тонн по дорогам общего пользования, мостам и иным транспортным инженерным сооружениям.

Выдачу специальных разрешений на движение автотранспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые, поручено обеспечить МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», сообщает пресс-служба Администрации.

Без специальных разрешений проезд по городу разрешается пассажирскому транспорту, автотранспорту, перевозящему почту, медикаменты и продукты питания, топливо, удобрения, а также осуществляющему международные перевозки, и ряду других транспортных средств.

Главная проблема большегрузного транспорта заключается не столько в разрушающем действии на дороги, сколько в его экологичности. Большинство большегрузов имеют далеко не новые дизельные двигатели, а ведь насос для перекачки дизельного топлива 12в встречается не у каждого. Но самое главное - выхлопы от таких грузовиков содержат на порядок больше вредных веществ, которые попадают в городской воздух, и так чистотой не отличающийся. Именно поэтому стоит вообще запретить тяжелому грузовому транспорту заезжать в городскую черту.