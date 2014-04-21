«Яндекс» избавился от рейтинга блогов

Времена изменились. Блогосфера пережила пик своей популярности и уступила социальным сетям роль наиболее популярного места обсуждения актуальных вопросов. Одновременно пошла на спад и популярность поиска по блогам отмечают в компании.

По словам представителей «Яндекса», рейтинги блогов, созданные в «совсем других условиях», в настоящее время не отображают того, что на самом деле обсуждают люди в интернете и кого они читают.

Сервис по сути был заморожен несколько лет, а посетителей его главной страницы встречало уведомление о том, что «данные о количестве читателей в рейтинге могут отображаться неверно», подчеркивают в компании. В этой связи создатели сервиса приняли решение о его закрытии.

Сегодня рейтинги блогеров и блогхостингов закрываются на поиске по блогам, а кнопки, показывающие количество читателей, перестают работать на страницах блогов. На главной странице поиска по блогам остается только поисковая функциональность говорят в «Яндексе».

В то же время разработчики сервиса намерены оставить кнопку «поделиться в социальных сетях», поскольку он не связана с поиском по блогам и его рейтингами.

Напомним также, что недавно в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий приравнять к СМИ популярных блогеров. Согласно документу, блоги с ежедневной аудиторией более 3 тысяч посещений попадут под действие закона о СМИ. В этом случае закон обяжет владельцев персональных сайтов или страниц соблюдать те же нормы, что и средства массовой информации. По словам представителей «Яндекса», возможное принятие закона также повлияло на решение закрытии рейтинга блогов.