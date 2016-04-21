Нижнетагильская епархия приготовила новый маршрут крестного хода на Пасху

Так, в 15:00 священство и православные верующие соберутся на площади у памятника металлургам. Далее, в 15:30 начнется пасхальный ход на вершину Лисьей горы. И в 16:00 у главного символа Нижнего Тагила – сторожевой башни, состоится пасхальное богослужение, а также встреча благодатного огня из Иерусалима, сообщают в Нижнетагильской епархии.