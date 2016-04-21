Нижнетагильская епархия приготовила новый маршрут крестного хода на Пасху
21 апреля 2016, 08:45ОбществоТимофей Данилов
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В этом году празднование Пасхи совпало с Первомаем. И Нижнетагильская епархия поменяла маршрут крестного шествия, чтобы разгрузить центральные улицы города, где пройдут праздничные концерты и гуляния тагильчан. Прежде всего, раздачу благодатного огня было решено перенести на Лисью гору.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в 15:00 священство и православные верующие соберутся на площади у памятника металлургам. Далее, в 15:30 начнется пасхальный ход на вершину Лисьей горы. И в 16:00 у главного символа Нижнего Тагила – сторожевой башни, состоится пасхальное богослужение, а также встреча благодатного огня из Иерусалима, сообщают в Нижнетагильской епархии.
Напомним, сторожевую башню на Лисьей горе в прошлом году освятили в честь равноапостольного князя Владимира. В 2015-м христианские верующие отмечали 1000-летие со дня его преставления.
Стоит отметить, что ангел на вершине башни был создан по эскизам владыки Нижнетагильской епархии епископа Иннокентия. Ведь по образованию он – архитектор.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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