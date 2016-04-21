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Открылся 10-й Международный детский турнир хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»
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Открылся 10-й Международный детский турнир хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

21 апреля 2016, 09:55Общество Дарья
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