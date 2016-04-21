Открылся 10-й Международный детский турнир хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

Открылся 10-й Международный турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти», в котором принимают участие 26 команд из 5 стран: России, Белоруссии, Латвии, Казахстана и Финляндии. Турнир разделен на две группы: игры группы «Запад» проходят в Сочи, группы «Восток» - в Омске.

Группа «Запад»: «Витязь» (Московская обл.), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Лада» (Тольятти), «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), «Ямал» (Салехард).

Группа «Восток»: «Авангард» (Омская обл.), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Рубин» (Тюмень), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск) и «Югра» (Ханты-Мансийск).

В Омске основной площадкой по традиции стала «Арена Омск», где 24 апреля состоится и Суперфинал турнира между победителями «Востока» и «Запада». В Сочи матчи турнира пройдут на олимпийских аренах: во дворце спорта «Большой» и в ледовом дворце «Айсберг».

В матче открытия группы «Восток» омский «Авангард» выиграл у казанского «Ак Барса» 5:1.С таким же счетом на «Западе» действующий обладатель Кубка Газпром нефти – московское «Динамо» - взяло верх над двукратным чемпионом турнира столичным ЦСКА – 5:1. Ледовые арены Сочи и Омска посетили 20 тысяч зрителей.

Выступая на открытии «Кубка Газпром нефти» в Сочи, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сказал: «За десять лет «Кубок Газпром нефти» стал крупнейшим детским хоккейным турниром в Европе. Мы намерены и дальше развивать его в рамках нашей программы «Газпром — детям» как международный проект, который объединяет юных хоккеистов континента. Принципиальными для нас были и остаются высочайший уровень организации, проведение игр на лучших ледовых аренах и создание атмосферы большого хоккея!»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Кубок Газпром нефти» является неотъемлемой частью хоккейного сезона. Турнир уже нашел свою особую нишу, проходя по завершении розыгрыша Кубка Гагарина и в преддверии мирового чемпионата. Мы рады, что под эгидой КХЛ реализуется столь значимый проект, который позволяет сотням перспективных ребят получить бесценный опыт участия в соревнованиях высокого уровня. Всем юным мастерам хоккея есть к чему стремиться уже сейчас. Уверен, что пройдет несколько лет, и при должном старании и усердии многие из них смогут заиграть в Молодежной хоккейной лиге, а затем и в КХЛ».

Групповые этапы турнира завершаются финальными матчами 22 апреля. 24 апреля в Омске пройдёт Суперфинал, который будет транслироваться в прямом эфире телеканала КХЛ ТВ.

СПРАВКА:

Первый розыгрыш «Кубка Газпром нефти» состоялся в 2007 году. В соревнованиях принимают участие коллективы в возрастной категории до 11 лет. Сегодня это крупнейший детский хоккейный турнир Европы, проводящийся по групповой модели.

Все расходы по проведению турнира, включая проживание и питание команд, транспортное обеспечение, организацию шоу открытия и закрытия, проведение матчей, рекламу и медиаосвещение, призовой фонд и сувенирную продукцию, проведение обучающих семинаров для тренеров и экскурсионную программу для команд обеспечивает компания «Газпром нефть».

«Кубок Газпром нефти» имеет беспрецедентный для детских соревнований уровень организации: матчи обслуживают профессиональные судьи, игры проходят на ледовых аренах, сертифицированных для матчей профессиональных команд КХЛ, состязания освещаются ведущими спортивными СМИ, матчи комментируют профессиональные журналисты. Главный трофей соревнований изготовлен теми же мастерами, что и Кубок Гагарина. Ежегодно на Кубок Газпром нефти наносится название команды-победительницы, и приз находится у его обладателя до следующего турнира. С момента получения «Кубком Газпром нефти» статуса официального детского турнира КХЛ победителями становились клубы «Авангард» (2010), «Ак Барс» (2011), «Трактор» (2012), ЦСКА (2013, 2014) и «Динамо» (Москва) (2015).