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Отопительный сезон завершится в Нижнем Тагиле 16 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отопительный сезон завершится в Нижнем Тагиле 16 мая

21 апреля 2016, 17:55ОбществоДенис Таратонов
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