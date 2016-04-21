Отопительный сезон завершится в Нижнем Тагиле 16 мая

Тепло будет отключаться поэтапно. В первую очередь оно уйдет из батарей жилых домов, под конец — из школ и детских садов:

Сначала начнём отключение жилого фонда. Оно обычно длится где-то с неделю. В последнюю очередь будем отключать социальные учреждения. Обычно отключение начинается с 15 мая, но в этом году эта дата приходится на воскресенье рассказал Валерий Михеев, начальник отдела топливно-энергетического хозяйства Администрации Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru.

Редакция TagilCity.ru не упустила случая задать часто интересующие жителей Нижнего Тагила вопросы. Один из них — нельзя ли отключить отопление раньше, ведь в мае становится жарко?

А бывает и холодно. У нас на девятое мая иногда снег идет. Например, в прошлом году было очень холодно. Была температура где-то градусов пять. Это днем. А ночью и минусовые температуры в мае бывают.

Сторонников не столь радикального решения проблемы жары в квартире интересует, можно ли уменьшить температуру в батареях. Оказалось, что это уже сделано:

Температура уже уменьшена в соответствии с графиком. Но мы температуру менее 60 градусов не имеем права держать в теплоносителе, поскольку у нас открытая система. То есть у нас и отопление, и водоснабжение в кранах идет из одной трубы. Если мы понизим температуру, то из кранов будет идти теплая, а не горячая вода объяснил Валерий Вениаминович.

Нынешний отопительный сезон начался без задержек в сентябре 2015 года.