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Пострадавшим от паводка жителям Свердловской области возместят ущерб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадавшим от паводка жителям Свердловской области возместят ущерб

21 апреля 2016, 18:45ОбществоДенис Таратонов
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