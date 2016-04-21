Пострадавшим от паводка жителям Свердловской области возместят ущерб
21 апреля 2016, 18:45ОбществоДенис Таратонов
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Председатель Свердловского правительства Денис Паслер пообещал, что всем пострадавшим от паводка, будут выплачены компенсации. Теперь муниципалитетам предстоит оценить ущерб, нанесенный большой водой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Важно, чтобы все понимали: мы жителей, пострадавших от паводка, без поддержки не оставим. В каждом муниципалитете, где есть пострадавшие, должны быть созданы комиссии. Ущерб должен быть зафиксирован. Деньги на компенсации людям мы выделим сказал председатель правительства.
Наибольший ущерб от паводка в Свердловской области понес Ирбит, но и в Нижнем Тагиле множество садовых участков оказалось под водой в результате разлива реки Тагил. Вышедшая из берегов река даже заставила Администрацию города почти на двое суток закрыть автомобильное движение на улице Серова. Опасность повторного затопления улицы сохраняется до сих пор.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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