200 новых скамеек, 250 новых урн и фото-ловушки: новинки для благоустройства появятся в Нижнем Тагиле

Установка новых урн начнётся уже в этом году, о чём сообщил на совещании начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

На состоявшемся сегодня совещании у Главы Нижнего Тагила от общественного движения «Тагил без ям» поступило предложение закупить фото-ловушки для выявления фактов несанкционированного сброса мусора в городе сообщается в группе ОД «Тагил без ям».

Сергей Носов одобрил это предложение.

Заместителям было поручено проработать этот вопрос и закупить данные приборы рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.