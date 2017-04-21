200 новых скамеек, 250 новых урн и фото-ловушки: новинки для благоустройства появятся в Нижнем Тагиле
21 апреля 2017, 19:00ОбществоЕкатерина Малых
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В этом году в планируется установка 200 новых скамеек, 250 новых урн и фото-ловушки для выявления фактов несанкционированного выброса мусора в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установка новых урн начнётся уже в этом году, о чём сообщил на совещании начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
На состоявшемся сегодня совещании у Главы Нижнего Тагила от общественного движения «Тагил без ям» поступило предложение закупить фото-ловушки для выявления фактов несанкционированного сброса мусора в городе сообщается в группе ОД «Тагил без ям».
Сергей Носов одобрил это предложение.
Заместителям было поручено проработать этот вопрос и закупить данные приборы рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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