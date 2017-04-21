Какие впечатления и эмоции у гостей вызвала Премия «Человек года 2017»? (ФОТО)

В зале собрались номинанты, их друзья и близкие, которые пришли их поддержать. В объявлении победителей участвовали спонсоры Премии, многие из которых уже в четвёртый раз собрались здесь. Однако немало было и новых лиц. Мероприятие собрало наиболее активных, успешных и деятельных людей Нижнего Тагила.

Список победителей Премии «Человек года» в 2017 году

Гости поделились своими впечатлениями о проведённом вечере на церемонии вручения Премии «Человек года 2017».

Не было никакой затянутости, очень разнообразно и живо рассказал редакции TagilCity.ru победитель Премии «Человек года 2016» в номинации «За силу духа» и член жюри Олег Вахонин.

Мне понравился формат мероприятия. Порадовала живая музыка. Она усилила эмоции, добавила динамики вечеру. Маленькая девочка [Вика Старикова – прим. Ред.] впечатлила. В живую всё по-другому воспринимается считает директор Садового центра «Пятница» Василий Гришков.

Всё здорово, замечательный вечер. Особенно понравилось выступление Вики Стариковой подытожил директор швейного предприятия «Милое солнышко» Сергей Ветошкин.

Хорошая атмосфера, совершенно не скучно, приятные люди добавила управляющая дополнительным офисом «ПромСвязьБанк» Наталья Твердохлебова.

Даже если захотелось бы найти недочёты – не получилось бы. Всё динамично и ничего лишнего. Очень понравилось. Хотелось бы посетить это мероприятие и в следующем году говорит гость от «Нижнетагильской гильдии риэлторов» Недомовная Алёна.

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Неофициальная часть Премии «Человек года»