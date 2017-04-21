Обворовывавший пенсионеров житель Новой Ляли был задержан в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 апреля 2017, 08:40Общество
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В Нижнем Тагиле накануне сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который обворовывал пенсионеров. Он представлялся работником различных спецслужб, входил в дома пожилых граждан и похищал денежные средства.
Ему удавалось похитить от 30 до 600 тысяч рублей, передает МВД по Свердловской области.
Мужчина с февраля 2017 года находился в федеральном розыске. Как оказалось, он является жителем Новой Ляли. Ранее его задерживали сотрудники полиции, однако он, нарушив установленную меру пресечения, скрылся.
Последнее задержание было осуществлено на территории Нижнего Тагила, куда мужчина вернулся после Екатеринбурга и Челябинска. Сейчас проходит расследование уголовных дел. 35-летний злоумышленник проверяется на причастность к нескольким подобным инцидентам.
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Фото: пресс-служба МВД по региону
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