Почему аренда коммерческих помещений предпочтительнее покупки?

Коммерческие помещения призваны решить административные задачи бизнеса, улучшить имидж компании и повысить инвестиционную привлекательность деятельности. Покупка офиса потребует больших затрат, доступных не многим компаниям. Аренда коммерческих помещений в новостройках является наиболее приемлемым вариантом.

Преимущества аренды в новом доме

Новостройка – это дом, построенный по современным технологиям с новыми инженерными и коммуникационными системами. Застройщик стараются выгодно подчеркнуть стилистику каждого проекта, выделяя его на фоне окружающей застройки.

Арендованное помещение включает в себя ряд преимуществ:

Не требует больших затрат. Данный вариант подходит для молодых компаний, не обладающих достаточными для покупки активами.

Мобильность. Если бизнес не идет в определенном районе, арендованное помещение всегда просто поменять на иное. В сегодняшних быстро изменяющихся условиях это является важным преимуществом. При аренде легко варьировать площадь помещения, уменьшая или увеличивая арендуемые квадратные метры.

Арендатор не несет риски, связанные с владением имуществом (пожар, затопление, арест и т.д.).

В съемном помещение легче просчитать расходы в долгосрочном периоде, так как плата фиксируется договором. При оплате за полгода или год собственник может предоставить весомую скидку.

При поиске коммерческой недвижимости обратите внимание, что цена устанавливается за квадратный метр. В больших помещениях стоимость квадратного метра меньше.

Обращаясь к крупным застройщикам Санкт-Петербурга, клиент может выбрать из широкой базы готовых новостроек, в зависимости:

От места расположения;

Окружающей инфраструктуры, наличие конкурирующих предприятий;

Классности объекта (соответственно классу предоставляются услуги).

Компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» предлагает аренду торговой и офисной недвижимости площадью от 120 до 160 кв. м. в следующих жилых комплексах:

«Антей» (Московский район Санкт-Петербурга, проспект Космонавтов);

«Viva» (Московский район СПб, на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта);

«Европа Сити» (Петроградский район СПб, проспект Медиков).

Преимуществом является то, что проекты уже сданы и заселены (кроме ЖК «Европа Сити», где планируется сдать еще 7 корпусов). Поэтому арендатор может точно просчитать целевую аудиторию для своего бизнеса.