Почему аренда коммерческих помещений предпочтительнее покупки?
Покупка офиса потребует больших затрат, доступных не многим компаниям. Аренда коммерческих помещений в новостройках является наиболее приемлемым вариантом.
Коммерческие помещения призваны решить административные задачи бизнеса, улучшить имидж компании и повысить инвестиционную привлекательность деятельности. Покупка офиса потребует больших затрат, доступных не многим компаниям. Аренда коммерческих помещений в новостройках является наиболее приемлемым вариантом.
Преимущества аренды в новом доме
Новостройка – это дом, построенный по современным технологиям с новыми инженерными и коммуникационными системами. Застройщик стараются выгодно подчеркнуть стилистику каждого проекта, выделяя его на фоне окружающей застройки.
Арендованное помещение включает в себя ряд преимуществ:
- Не требует больших затрат. Данный вариант подходит для молодых компаний, не обладающих достаточными для покупки активами.
- Мобильность. Если бизнес не идет в определенном районе, арендованное помещение всегда просто поменять на иное. В сегодняшних быстро изменяющихся условиях это является важным преимуществом. При аренде легко варьировать площадь помещения, уменьшая или увеличивая арендуемые квадратные метры.
- Арендатор не несет риски, связанные с владением имуществом (пожар, затопление, арест и т.д.).
- В съемном помещение легче просчитать расходы в долгосрочном периоде, так как плата фиксируется договором. При оплате за полгода или год собственник может предоставить весомую скидку.
При поиске коммерческой недвижимости обратите внимание, что цена устанавливается за квадратный метр. В больших помещениях стоимость квадратного метра меньше.
Обращаясь к крупным застройщикам Санкт-Петербурга, клиент может выбрать из широкой базы готовых новостроек, в зависимости:
- От места расположения;
- Окружающей инфраструктуры, наличие конкурирующих предприятий;
- Классности объекта (соответственно классу предоставляются услуги).
Компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» предлагает аренду торговой и офисной недвижимости площадью от 120 до 160 кв. м. в следующих жилых комплексах:
- «Антей» (Московский район Санкт-Петербурга, проспект Космонавтов);
- «Viva» (Московский район СПб, на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта);
- «Европа Сити» (Петроградский район СПб, проспект Медиков).
Преимуществом является то, что проекты уже сданы и заселены (кроме ЖК «Европа Сити», где планируется сдать еще 7 корпусов). Поэтому арендатор может точно просчитать целевую аудиторию для своего бизнеса.
Новые помещения создадут благоприятную среду для развития бизнеса. Каждое помещение оборудовано отдельным входом.