Самая большая в мире подводная лодка поступит на службу в ВМС России

Научно-исследовательская атомная подводная лодка «Белгород» станет самой большой субмариной в ВМФ. Длина рекордной подлодки-гиганта составляет 184 метра: это на 30 метров больше, чем у ракетоносца «Антея», на базе которого она создается.

Научная субмарина предназначена для исследования арктического дна, поиска полезных ископаемых, прокладки подводных коммуникаций, об этом сообщает газета «Известия».

Работы над новым проектом атомной подводной лодки закончатся в 2018 году на северодвинском машиностроительном заводе. «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик».

В настоящее время первенство в России принадлежит атомной подводной лодке «Тайфун», длина которой составляет 173 метра. Обновленная субмарина «Белгород» превзойдет предыдущую АПЛ и по размерам, и по выполняемым функциям.