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Самая большая в мире подводная лодка поступит на службу в ВМС России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самая большая в мире подводная лодка поступит на службу в ВМС России

21 апреля 2017, 17:10Общество
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