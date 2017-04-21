Церковь XVIII века снесли в Екатеринбурге: Управление охраны объектов культурного наследия проверяет законность произошедшего

Успенская церковь была снесена 20 апреля. Информации о сносе объекта не было, как сообщают СМИ. К объекту просто подогнали технику и начали работы, дополняют очевидцы.

Как пишет ТАСС, храм находился в аварийном состоянии, однако средства для финансирования его реставрации и восстановления не поступали. Управление охраны объектов культурного наследия утверждает, что собственники помещения к ним за помощью не обращались. Если бы было известно о плачевном состоянии храма, то средства можно было изыскать.