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Церковь XVIII века снесли в Екатеринбурге: Управление охраны объектов культурного наследия проверяет законность произошедшего
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Церковь XVIII века снесли в Екатеринбурге: Управление охраны объектов культурного наследия проверяет законность произошедшего

21 апреля 2017, 09:35Общество
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