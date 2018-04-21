Богослужения пройдут в нижнетагильских храмах на 40-й день трагедии в Кемерово
21 апреля, 09:00Общество
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Во всех храмах Нижнего Тагила на 40-й день трагедии в Кемерово, 3 мая, пройдут заупокойные богослужения.
Сюжеты: Нижний Тагил
По благословению Патриарха Кирилла в этот день после утреннего и вечернего богослужений будет совершена заупокойная лития по погибшим в Кемерово, сообщает Нижнетагильская Епархия.
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