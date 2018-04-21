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Новости Нижнего Тагила

Два детских сада и драмтеатр проверены на доступность для тагильчан с ОВЗ (ФОТО)

21 апреля 2018, 10:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,проверка,инвалиды,дети,ОВЗ,доступная среда,жизнь без барьеров,администрация

В Нижнем Тагиле 19 апреля прошла первая в 2018 году акция «Жизнь без барьеров». Она проходит в Нижнем Тагиле с 2013 года.

Акция «Жизнь без барьеров», направленная на обследование объектов инфраструктуры на доступность для людей с ОВЗ, прошла 19 апреля в Нижнем Тагиле. В этот раз объекты проверила Ольга Бабина на инвалидной коляске со своей мамой. Они побывали в драмтеатре и двух детских садах.

В Нижнетагильском драматическом театре был протестирован уличный подъемник. В ДОУ №28 объединения «Солнышко», по словам мамы, очень удобная входная группа с пандусом.

В ДОУ №23 объединения «Детство» гости протестировали подъемник и побывали в сенсорной и гигиенической комнатах, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Проведение следующей акции запланировано на май 2018 года. Отметим, что акции проводятся регулярно, а муниципалитет работает над созданием комфортной городской среды для людей с ОВЗ.


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Фото: Администрация Нижнего Тагила

 

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