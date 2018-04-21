Два детских сада и драмтеатр проверены на доступность для тагильчан с ОВЗ (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 19 апреля прошла первая в 2018 году акция «Жизнь без барьеров». Она проходит в Нижнем Тагиле с 2013 года.

Акция «Жизнь без барьеров», направленная на обследование объектов инфраструктуры на доступность для людей с ОВЗ, прошла 19 апреля в Нижнем Тагиле. В этот раз объекты проверила Ольга Бабина на инвалидной коляске со своей мамой. Они побывали в драмтеатре и двух детских садах.





В Нижнетагильском драматическом театре был протестирован уличный подъемник. В ДОУ №28 объединения «Солнышко», по словам мамы, очень удобная входная группа с пандусом.





В ДОУ №23 объединения «Детство» гости протестировали подъемник и побывали в сенсорной и гигиенической комнатах, сообщает администрация Нижнего Тагила.





Проведение следующей акции запланировано на май 2018 года. Отметим, что акции проводятся регулярно, а муниципалитет работает над созданием комфортной городской среды для людей с ОВЗ.







Фото: Администрация Нижнего Тагила