Пострадавшие в ДТП с участием машины свердловского минздрава дети получат 2,2 млн

Родители детей, пострадавших в аварии на Чусовском тракте в 2016 году, получат более 2 млн рублей компенсации.

В сентябре 2016 года Toyota Camry, закрепленная за замминистра здравоохранения Среднего Урала и принадлежащая ГКУ СО «Финансово-хозяйственному управлению», пошла на опасный обгон через двойную сплошную и врезалась в ехавший навстречу Nissan Almera, в котором находилась женщина с четырьмя детьми.



Младший ребенок 4 лет после ДТП впал в кому, трое других детей получили серьезные травмы.



Родители требовали выплатить им более 5 млн рублей, но суд отклонил их требование, обязав ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» выплатить 2,2 млн рублей, пишет Znak.



Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутата заведено полицией Нижнего Тагила.