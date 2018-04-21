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Новости Нижнего Тагила

Пострадавшие в ДТП с участием машины свердловского минздрава дети получат 2,2 млн

21 апреля 2018, 14:25Добавить новость
авто,дети,дорога,Свердловская область,авария,дтп,компенсация,минздрав,деньги,суд,Финансово-хозяйственное управление
Родители детей, пострадавших в аварии на Чусовском тракте в 2016 году, получат более 2 млн рублей компенсации.

В сентябре 2016 года Toyota Camry, закрепленная за замминистра здравоохранения Среднего Урала и принадлежащая ГКУ СО «Финансово-хозяйственному управлению», пошла на опасный обгон через двойную сплошную и врезалась в ехавший навстречу Nissan Almera, в котором находилась женщина с четырьмя детьми.

Младший ребенок 4 лет после ДТП впал в кому, трое других детей получили серьезные травмы.

Родители требовали выплатить им более 5 млн рублей, но суд отклонил их требование, обязав ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» выплатить 2,2 млн рублей, пишет Znak.

Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутата заведено полицией Нижнего Тагила.

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