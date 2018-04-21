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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин задержан в Тюмени по подозрению в краже электроники из 16 дач

21 апреля 2018, 12:25Добавить новость
Свердловская область,тюмень,кража,дача,дома,электроника,бытовая техника,супруги,воровство
В Тюмени по подозрению в хищении электроники и бытовой техники из 16 дачных домов задержан житель Свердловской области

Полицейские задержали нигде не работающего уроженца Свердловской области 1980 года рождения, который ранее не был судим, и его жену.

По версии следствия, в конце марта 2018 года муж и жена проникали в дома и похищали оттуда электронику и бытовую технику. Награбленное супруги сдавали в комиссионные магазины. Деньги, полученные там, тратили на личные нужды. Им грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает Е.1.

Супруги-наркоманы из Нижнего Тагила предстанут перед судом за торговлю героином.

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