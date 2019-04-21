16-летний подросток сбежал из приюта в Верхней Салде
Сегодня, 10:49ОбществоФото: МО МВД России «Верхнесалдинский»
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В Верхней Салде разыскивается 16-летний воспитанник СРЦН, который совершил самовольный уход 19 апреля, сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».
Сюжеты: Пригород
Сотрудники социально-реабитилационного центра для несовершеннолетних считают, что молодой человек вылез в окно второго этажа. Ранее Эдуард Терещенко не раз покидал учреждение самовольно.
Подростку на вид лет 15-16, рост 160 см, светло-русые волосы. Парень носит длинную челку, у него серые глаза.
Сбежавший был одет в ярко-красную куртку с черной полосой на рукаве, черные спортивные штаны и кроссовки.
Несовершеннолетний является уроженцем Кировграда. По предварительной версии, он направился в родной город.
Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Эдуарда Терещенко, сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефонам: 8 (34345) 5-46-35, +7-999-368-0693.
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