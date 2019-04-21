16-летний подросток сбежал из приюта в Верхней Салде

Сотрудники социально-реабитилационного центра для несовершеннолетних считают, что молодой человек вылез в окно второго этажа. Ранее Эдуард Терещенко не раз покидал учреждение самовольно.

Подростку на вид лет 15-16, рост 160 см, светло-русые волосы. Парень носит длинную челку, у него серые глаза.

Сбежавший был одет в ярко-красную куртку с черной полосой на рукаве, черные спортивные штаны и кроссовки.

Несовершеннолетний является уроженцем Кировграда. По предварительной версии, он направился в родной город.