Хозяйка магазина в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч за сбыт алкококтейлей
Сегодня, 14:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на 100 тысяч рублей оштрафована владелица магазина «Десятка» на Ленинградском проспекте, 83. Женщина выплатит 100 тысяч рублей за незаконную торговлю алкогольными коктейлями, сообщается на сайте Арбитражного суда.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 февраля сотрудники правоохранительных органов изъяли из магазина на Вагонке 8,4 литра спиртосодержащей продукции пивного напитка «Джолли Джокер» 6,8 % алкоголя. Хозяйка магазина «Десятка» не имела лицензии на продажу алкогольной продукции.
Арбитражный суд Нижнего Тагила признал предпринимательницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Тагильчанка должна выплатить штраф в 100 тысяч рублей в течение 60 дней со дня вступления в законную силу решения суда.
Изъятая продукция возврату не подлежит, она будет передана для дальнейшего уничтожения.
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