Хозяйка магазина в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч за сбыт алкококтейлей

19 февраля сотрудники правоохранительных органов изъяли из магазина на Вагонке 8,4 литра спиртосодержащей продукции пивного напитка «Джолли Джокер» 6,8 % алкоголя. Хозяйка магазина «Десятка» не имела лицензии на продажу алкогольной продукции.

Арбитражный суд Нижнего Тагила признал предпринимательницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Тагильчанка должна выплатить штраф в 100 тысяч рублей в течение 60 дней со дня вступления в законную силу решения суда.