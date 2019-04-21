Из Свердловской области передана реликвия в Далматовский монастырь

В мероприятии 20 апреля приняли участие полпред Николай Цуканов, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Также на передачу реликвий прибыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Ранее реликвии хранились в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера и Невьянском историко-архитектурном музее.

По словам Цуканова, данные святыни является символом возрождения монастыря, населенного пункта и всей Курганской области. Министерство культуры России приняло решение выделить более 200 миллионов рублей на восстановление монастырского комплекса.