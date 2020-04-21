Евгений Куйвашев наградил трех тагильчанок знаком «Материнская доблесть»
Сегодня, 09:48ОбществоФото: pixabay.com
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Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым был подписан указ, согласно которому 36 свердловсчанок награждены знаком «Материнская доблесть» III степени за воспитание пятерых детей. Среди них трое тагильчанок, сообщает «Областная газета».
Этим же указом были награждены свердловские семьи были награждены знаком отличия «Совет да любовь» за создание крепкой семьи. Одна из семей в Нижнем Тагиле получила награду.
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В конце марта Знак «Материнская доблесть» получили еще 50 свердловчанок, в том числе I и II степени за рождение и воспитание 10 и 8 детей.
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