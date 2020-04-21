На Урале 51% компаний отправили сотрудников в отпуск за свой счет из-за пандемии
Сегодня, 19:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области 51% малых и средних предприятий отправили своих сотрудников в отпуск за собственный счет, сообщает «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на главу ТПП региона.
По данным главы региональной ТПП Андрея Беседина, в опросе приняли участие 500 предприятий из 12 отраслей. 14% опрошенных компаний находятся в режиме вынужденного простоя. 2% планируют провести сокращения, 43% компаний заявили о потере прибыли на 70%. Кроме того, 26% организаций полностью прекратили свою деятельность.
Как рассказал глава свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, больше всего пострадали магазины, кафе и салоны красоты.
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