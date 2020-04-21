На Урале 51% компаний отправили сотрудников в отпуск за свой счет из-за пандемии

По данным главы региональной ТПП Андрея Беседина, в опросе приняли участие 500 предприятий из 12 отраслей. 14% опрошенных компаний находятся в режиме вынужденного простоя. 2% планируют провести сокращения, 43% компаний заявили о потере прибыли на 70%. Кроме того, 26% организаций полностью прекратили свою деятельность.