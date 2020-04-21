На Урале прокуратура возбудила дело из-за сгоревшего муниципального спортинвентаря

Прокуратура провела проверку законности процессуальных решений, принятых органами дознания полиции. Согласно материалам доследственной проверки установлено, что 3 декабря 2019 года произошло возгорание спортивного инвентаря для подготовки несовершеннолетних на горнолыжном комплексе «Гора Ежовая». Спортинвентарь находится в ведении МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва». Общая сумма ущерба составила больше двух миллионов рублей. Полиция Кировграда отказалась возбуждать по данному факту уголовное дело.

Кроме того, из материалов проверки следует, что директор спортивной школы поручил разместить в арендуемых помещениях комплекса спортивный инвентарь, но не обеспечил надлежащих условий для его хранения. Кроме того, накануне пожара он оставил включенные отопительные приборы в помещениях. В результате произошло возгорание и имущество было уничтожено.

В связи с этим прокуратура отменила незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Более того, материалы проверки были переданы в следственный комитет.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).