Полная изоляция, день двадцать первый. Что происходит в Нижнем Тагиле
За последние сутки в Нижнем Тагиле не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Лаборатории по-прежнему проводят много анализов, а врачи готовятся принимать пациентов с подозрением на коронавирус онлайн. Что интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле две лаборатории провели 459 исследований на наличие коронавируса, 436 человек были обследованы.
Так как ЦГБ № 1 была перепрофилирована для приема больных с ОРВИ и пневмонией, то часть пациентов, которых ранее принимало учреждение, будут направляться в лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина.
Кроме того, стало известно, что скоро тагильские врачи смогут вести дистанционные приемы пациентов, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.
Однако не все проходит гладко. Так, жители Нижнего Тагила сообщили, что из-за пандемии коронавируса они не могут получить от психиатра справку для устройства на работу.
В Instagram к Евгению Куйвашеву обратилась повторно одна из предпринимателей, работающих в ТРЦ «КИТ». Женщина утверждает, что несмотря на пандемию, арендатор продолжает требовать оплату, а также пени. Более того, он грозит обратиться в суд.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова продолжает вести онлайн-прием заключенных в дистанционном режиме. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram. В этот раз она провела прием в ЛИУ-51, расположенном в Нижнем Тагиле. По ее словам, в колонии настроены профессионально на борьбу с коронавирусом.
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Продолжила работу по приёму осуждённых по скайпу. На этот раз выбрала ЛИУ-51 . Это крупное лечебное исправительное учреждение в Нижнем Тагиле. Сначала пообщалась с начальником колонии Дмитрием Геннадьевичем Григорьевым и начмедом Шамилем Омарбековичем Мегамединовым. Эта колония привычна к санитарному режиму, ведь здесь оказывается высокотехнологическая помощь больным туберкулёзом и даже сочетанным с ВИЧ заболеванием. С другой стороны, здесь люди, которые имеют очень слабый иммунитет. Поняла, что владеют ситуацией и настроены профессионально. Затем провела приём 9 человек. Помимо коронавирусных вопросов: когда, наконец, разрешат длительные свидания ... Это вопрос жителя Красноуфимска. Домой звонит, телевизор смотрит, хорошо знает про заболевших там людей. И мы вместе находим ответ на вопрос: почему 18 Марта Директор ФСИН Российской Федерации издал приказ о запрете свиданий. Были другие вопросы, вполне житейские. Как получить статус аварийного дома, как встать на очередь для получения жилья, но самый частый, кто их ждёт на работе после освобождения. Одному молодому человека едва за 30, но это уже девятая судимость... Кому- то разъяснили со специалистами нормативно-правовые акты, кого- то попросили выслать копии документов, а мы запросим в муниципалитетах ответы по ситуациям с жильем осуждённых. Конечно, это не тот случай, когда мызаходили и к самым тяжелым , и изучали меню , и общались с врачами... Но сегодня хотя бы так. Поняли, что телефонная связь действует, что посылочки получают. А все остальное- после Коронавируса.
Публикация от Татьяна Мерзлякова (@merzlykova_ombudsman)
Продолжается активная дезинфекция улиц. На официальной странице Нижнего Тагила в Isnnstagram разместили видео о том, как проводится обработка улиц в ночное время.
В трамвайном парке Нижнего Тагила была усилена санитарная и противоэпидемическая обработка, а Роспотребнадзор постоянно проводит проверки. Об этом также сообщается на странице Нижнего Тагила в Instagram.
Сегодня на улице достаточно много людей. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом. По данным на 18.10 он составил 2,8. Это значит, что на улицах людно. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, она не может быть использована для ведения статистики.
За последние сутки в Свердловской области подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составило 233 человека.