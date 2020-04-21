Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не взвешивать продукты в магазинах
Сегодня, 17:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор порекомендовал покупателям не взвешивать продукты в магазинах из-за угрозы заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Согласно рекомендациям ведомства, руководство торговых точек должно исключить возможность взвешивания продуктов питания покупателями. В продаже должны быть предварительно упакованные товары.
Также в рекомендациях указано, что выдавать товар и принимать от покупателей деньги должны разные люди, работающие в перчатках.
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