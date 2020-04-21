Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не взвешивать продукты в магазинах

Согласно рекомендациям ведомства, руководство торговых точек должно исключить возможность взвешивания продуктов питания покупателями. В продаже должны быть предварительно упакованные товары.

Также в рекомендациях указано, что выдавать товар и принимать от покупателей деньги должны разные люди, работающие в перчатках.