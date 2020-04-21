СК возбудил уголовное дело из-за фейка об избавлении от тел умерших от COVID-19

Размещенная информация в интернете была опровергнута правительством Москвы. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — распространение заведомо ложной информации. Максимальное наказание за совершенное преступление составляет до трех лет лишения свободы.

На данный момент в России действует система штрафов за распространение фейковой информации. Сумма составляет 30 тысяч рублей. Однако, уже было возбуждено несколько уголовных дел за распространение недостоверных данных. В конце марта Следственным комитетом была создана рабочая группа для выявления фейков в интернете, а в правительстве — центр борьбы с недостоверной информацией. Их цель — предотвратить панику из-за распространения коронавируса.