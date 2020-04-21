Тагильчане сообщили, что не могут получить справки от психиатра из-за пандемии

В диспансерном психиатрическом отделении изданию рассказали, что плановый прием граждан прекращен по указу губернатора Свердловской области. При этом в областном Минздраве заявили, что пациентов должны принимать по предварительной записи.

Жительнице Нижнего Тагила Елене для устройства на работу потребовалась справка от психиатра. Однако в диспансере на Вязовской, 14 документ ей не предоставили, ссылаясь на введенный режим самоизоляции.

По словам женщины, она прошла всю комиссию, кроме психиатра. Без его заключения не оформляют трудовой договор.

На Вязовской говорят, что справки так и не выдают. Беспредел просто. Справка от нарколога у меня до 27 апреля, будут её продлять или нет, тоже неизвестно, возмутилась Елена.

Заведующий диспансерным наркологическим отделением Алексей Сухотский рассказал, что плановые приемы граждан действительно приостановлены в соответствии с указом губернатора региона. На данный момент оказывается только экстренная помощь. Сейчас в медучреждении ожидают разъяснений, как им работать дальше. При этом в диспансере готовы принять пациентов, так как медики имеют все средства защиты.

Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков отметил, что справки, необходимые для устройства на работу, должны предоставляться гражданам по предварительной записи.