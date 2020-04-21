В больнице Богдановича после смерти пациентки с коронавирусом изолировали 68 человек
Сегодня, 17:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В больнице Богдановича, где скончалась пациентка с предварительно подтвержденным коронавирусом, изолировали 45 медиков и 23 пациентов, пишет Е1 со ссылкой на оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
В Богдановичской ЦРБ закрыли прием больных. Все, кто потенциально мог контактировать с умершей, изолированы. В их числе и врачи, и пациенты больницы.
Также в оперштабе пояснили, что пациентке было 70 лет, она поступила в больницу с пневмонией. Результат теста на коронавирус стал известен уже после смерти женщины. Диагноз «коронавирус» предварительно подтвердился.
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