В больнице Богдановича после смерти пациентки с коронавирусом изолировали 68 человек

В Богдановичской ЦРБ закрыли прием больных. Все, кто потенциально мог контактировать с умершей, изолированы. В их числе и врачи, и пациенты больницы.

Также в оперштабе пояснили, что пациентке было 70 лет, она поступила в больницу с пневмонией. Результат теста на коронавирус стал известен уже после смерти женщины. Диагноз «коронавирус» предварительно подтвердился.