В Екатеринбург из Турции прилетел самолет с эвакуированными туристами
Сегодня, 21:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 21 апреля, в Кольцово приземлился рейс из Турции с туристами, которые из-за пандемии коронавируса не смогли вовремя вернуться домой, пишет Е1
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На бoрту самoлета нахoдились 69 человек — жители Свердлoвской, Челябинскoй, Тюменскoй, Курганскoй облaстей и Пермскoго края.
По словам одной из пассажирок, полет прошел хорошо. После приземления всем промеряли температуру. Паспорта не забирали, так как паспортный контроль пассажиры будут проходить самостоятельно.
По предварительной информации, пассажиров на 14 дней поместят в обсерватор рядом с Асбестом.
Напомним, 19 апреля в Екатеринбург прибыл самолет из Тайланда. Сейчас его пассажиры находятся на двухнедельном карантине на спортбазе в Полевском.
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