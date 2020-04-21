На бoрту самoлета нахoдились 69 человек — жители Свердлoвской, Челябинскoй, Тюменскoй, Курганскoй облaстей и Пермскoго края.

По словам одной из пассажирок, полет прошел хорошо. После приземления всем промеряли температуру. Паспорта не забирали, так как паспортный контроль пассажиры будут проходить самостоятельно.

По предварительной информации, пассажиров на 14 дней поместят в обсерватор рядом с Асбестом.