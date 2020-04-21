В Екатеринбурге из ЦГКБ № 1 сбежал пациент, зараженный коронавирусом

Мужчина сбежал вечером 20 апреля. Как именно ему удалось покинуть учреждение, не уточняется. В тот же день он был найден сотрудниками Роспотребнадзора у себя дома. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 40. Кроме того, под медицинское наблюдение в больницу № 6 была помещена его супруга, как контактировавшее лицо.