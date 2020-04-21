В Екатеринбурге из ЦГКБ № 1 сбежал пациент, зараженный коронавирусом
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге из ЦГКБ № 1 сбежал пациент, заразившийся коронавирусом, сообщает Znak со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием в регионе.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Мужчина сбежал вечером 20 апреля. Как именно ему удалось покинуть учреждение, не уточняется. В тот же день он был найден сотрудниками Роспотребнадзора у себя дома. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 40. Кроме того, под медицинское наблюдение в больницу № 6 была помещена его супруга, как контактировавшее лицо.
ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге была закрыта на карантин после того, как у врачей и пациентов была предварительно подтверждена коронавирусная инфекция. Кроме того, она была перепрофилирована в инфекционную.
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