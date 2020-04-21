В Екатеринбурге поймали сбежавшего из ЦГКБ № 1 пациента с коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания по Свердловской области, информация о побеге была незамедлительно передана всем службам. Его обнаружили сотрудники Роспотребнадзора.

Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 40. Его супруга была доставлена в городскую больницу № 6, как контактное лицо.

После инцидента в медицинском учреждении была усилена охрана и привлечены дополнительные силы.

Ранее стало известно, что один из пациентов ЦГКБ № 1 сбежал. Мужчина направился к себе домой. Как именно он покинул здание больницы не уточняется.