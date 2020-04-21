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#300лет
В Нижнем Тагиле молодые люди катались во дворе лёжа на автомобиле
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Нижнем Тагиле молодые люди катались во дворе лёжа на автомобиле

Сегодня, 14:07ОбществоФото: Скриншот видео из группы "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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