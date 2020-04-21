В Нижнем Тагиле молодые люди катались во дворе лёжа на автомобиле
Сегодня, 14:07ОбществоФото: Скриншот видео из группы "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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Вчера, 20 апреля, в Нижнем Тагиле в районе дома № 13 на проспекте Строителей молодые люди ехали по двору лёжа на машине, сообщается в группе во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Тагильчане поделились видео в соцсети, где трое молодых людей ехали на машине лёжа. Источники сообщают, что «верхом» передвигались подростки. Судя по видео, машина отечественного производства.
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В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили TagilCity.ru, что обращений по данному факту не поступало.
Напомним, 28 мая 2019 года на улице Булата Окуджавы под колёсами авто погиб мужчина, катавшийся на капоте. Ещё один получил черепно-мозговую травму, ушиб живота и ссадины коленей.
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