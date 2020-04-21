В Нижнем Тагиле молодые люди катались во дворе лёжа на автомобиле

Тагильчане поделились видео в соцсети, где трое молодых людей ехали на машине лёжа. Источники сообщают, что «верхом» передвигались подростки. Судя по видео, машина отечественного производства.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили TagilCity.ru, что обращений по данному факту не поступало.