В Нижнем Тагиле установят надгробие на могиле Героя Социалистического Труда

Исполнитель должен установить надгробную плиту высотой два метра, отполировать стелу и выгравировать надпись «Герой Социалистического Труда, фамилия, имя, отчество и даты жизни». Кроме того, в перечень работ входят обустройство цоколя-основания, цветника, а также уборка мусора. Работы нужно провести до 31 октября.